Откровенный образ 76-летней Веры Вонг на премии BAFTA возмутил пользователей сети

Екатерина Ештокина

Фото: Gareth Cattermole / BAFTA / Getty Images for BAFTA

Американский дизайнер свадебных платьев Вера Вонг в откровенном образе посетила 79-ю церемонию вручения наград премии BAFTA в Лондоне и возмутила пользователей сети. Кадры и комментарии публикует Daily Mail.

76-летняя знаменитость предстала перед публикой в черном облегающем комплекте, состоящем из прямой юбки и топа-бандо. При этом звезда продемонстрировала стройную фигуру. В качестве аксессуаров она выбрала длинные перчатки в тон, шляпу и серую муфту из меха.

Читатели издания раскритиковали внешний вид Вонг в комментариях под постом. «Это действительно неудачное фото, она выглядит ужасно», «К сожалению, она выглядела бы просто потрясающе, если бы надела что-нибудь элегантное и хотя бы немного стильное», «Полное отсутствие самосознания и самоуважения», «Аниме-бабушка», «Пожалуйста, остановитесь», «Выглядит отвратительно», — написали они.

В ноябре 2025 года Вера Вонг вышла в свет в ультракоротком топе. Модельер была гостьей премии CFDA Fashion Awards 2025.

