76-летняя Вера Вонг вышла в свет в ультракоротком топе

Дизайнер Вера Вонг посетила премию CFDA Fashion Awards в откровенном образе

Американский дизайнер свадебных платьев Вера Вонг посетила премию CFDA Fashion Awards 2025 в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

76-летняя знаменитость вышла в свет в белой атласной юбке длины миди и ультракоротком черном топе на тонких бретелях. При этом Вонг продемонстрировала стройную фигуру.

Кроме того, она надела пышные рукава и солнцезащитные очки. В то же время звезда распустила длинные темные волосы.

В сентябре внешний вид 76-летней Веры Вонг на фото восхитил пользователей сети. Знаменитость запечатлела лицо крупным планом, демонстрируя кожу без глубоких мимических морщин.