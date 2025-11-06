Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:08, 6 ноября 2025Ценности

76-летняя Вера Вонг вышла в свет в ультракоротком топе

Дизайнер Вера Вонг посетила премию CFDA Fashion Awards в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Американский дизайнер свадебных платьев Вера Вонг посетила премию CFDA Fashion Awards 2025 в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

76-летняя знаменитость вышла в свет в белой атласной юбке длины миди и ультракоротком черном топе на тонких бретелях. При этом Вонг продемонстрировала стройную фигуру.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Кроме того, она надела пышные рукава и солнцезащитные очки. В то же время звезда распустила длинные темные волосы.

В сентябре внешний вид 76-летней Веры Вонг на фото восхитил пользователей сети. Знаменитость запечатлела лицо крупным планом, демонстрируя кожу без глубоких мимических морщин.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не ждем, а готовимся». Российский военкор ответил на вопрос о сроках окончания СВО

    Пилот самолета ослушался инструкций диспетчера и едва не врезался в другой борт в небе

    Бывший пункт размещения подразделений «Азова» в подвале завода «Азовстали» попал на видео

    В ЕК ответили на нежелание Сербии вводить санкции против России

    Во Франции чеченец зарезал бывшую жену на глазах у детей

    Организаторов конкурса красоты «Мисс Вселенная» вызвали на допрос из-за подушки

    Спилберг начал работу над продолжением культового фильма

    Названо условие полного излечения от распространенного венерического заболевания

    Варламов посетил один город США и удивился отсутствию мусора и бездомных

    В США рассказали о приближении крупной победы российских войск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости