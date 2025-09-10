Ценности
21:41, 10 сентября 2025

Внешний вид 76-летней Веры Вонг на фото восхитил пользователей сети

Екатерина Ештокина

Фото: @verawang

Внешний вид американского дизайнера свадебных платьев Веры Вонг на фото восхитил пользователей сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

76-летняя знаменитость разместила снимок, на котором запечатлела лицо крупным планом. При этом звезда продемонстрировала кожу без глубоких мимических морщин. В то же время она распустила длинные темные волосы.

Пользователи сети оценили внешность Вонг в комментариях под постом. «Вы прекрасны», «Выглядите потрясающе», «Какой подарок — выглядеть так в этом возрасте», — написали они.

В июле Вера Вонг отметила 76-летие в пикантном платье. Модельер делилась кадрами со званого ужина в честь дня рождения, который состоялся в отеле Le Relais Plaza в Париже, Франция.

    Все новости