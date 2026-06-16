В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА

Аэропорт Сочи снова прекратил работу 16 июня — ограничения введены второй раз за сутки. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Так, запрет на вылеты и прилеты начал действовать в 11:01 по московскому времени. Предыдущие ограничения вводились с 01:04 до 04:45 по московскому времени.

По информации Telegram-канала «ЧП Сочи», в курортном городе объявлена угроза атаки БПЛА, заработали сирены. Людей попросили укрыться дома.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи 16 июня ожидается около сотни задержек рейсов из-за вводившихся ночных ограничений на полеты. Отставание от расписания доходит до суток.