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11:29, 16 июня 2026Путешествия

Аэропорт Сочи снова прекратил работу

В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Аэропорт Сочи снова прекратил работу 16 июня — ограничения введены второй раз за сутки. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Так, запрет на вылеты и прилеты начал действовать в 11:01 по московскому времени. Предыдущие ограничения вводились с 01:04 до 04:45 по московскому времени.

По информации Telegram-канала «ЧП Сочи», в курортном городе объявлена угроза атаки БПЛА, заработали сирены. Людей попросили укрыться дома.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи 16 июня ожидается около сотни задержек рейсов из-за вводившихся ночных ограничений на полеты. Отставание от расписания доходит до суток.

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