Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:04, 16 июня 2026Ценности

Джессика Симпсон рассказала о просьбе продюсеров похудеть ради сходства с Бритни Спирс

Певица Джессика Симпсон рассказала, что продюсеры попросили ее похудеть на 6 килограммов
Мария Винар

Фото: Kevin Mazur / Getty Images for JS

Американская актриса и певица Джессика Симпсон рассказала о просьбе продюсеров похудеть ради сходства с поп-исполнительницей Бритни Спирс. Своими воспоминаниями на данную тему она поделилась в интервью Us Weekly.

Знаменитость призналась, что в начале карьеры продюсеры попросили ее сбросить шесть килограммов. «Для всех в звукозаписывающей компании я не была настоящей поп-звездой. Были Бритни Спирс, Кристина Агилера — и мне нужно было идти по их стопам. Я действительно думала, что меня выбрали только из-за моего голоса, а потом мне сказали: "Тебе нужно немного похудеть"», — рассказала она.

По словам Джессики, тогда ей было всего 17 лет и ее вес составлял 52 килограмма. «Мне сказали что для второго альбома мне нужен пресс с шестью кубиками, чего точно не могло быть. Я просто не так создана, понимаете? Было столько всего, чем я должна была соответствовать, чтобы быть Джессикой Симпсон или той версией Джессики Симпсон, какой, по их мнению, я должна быть, чтобы добиться успеха. Я всегда чувствовала себя неудачницей, будто я никогда не была достаточно хороша», — отметила собеседница издания.

В сентябре 2022 года Джессика Симпсон раскрыла секрет похудения на 45 килограммов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на приглашение Путина Зеленским на саммит G7

    Мбаппе включил стадион в Екатеринбурге в личный топ-3

    «Калашников» рассказал об объемах выпуска АК-12

    Трамп проведет встречу с Зеленским

    Культовая британская певица вышла из комы

    Российский чиновник показал главе региона презентацию с трехногим мальчиком и флагом США

    Сроки восстановления добычи нефти на Ближнем Востоке оценили

    Главные мировые богачи рекордно разбогатели

    Синоптик заявил о приходе сентября в середине июня в Москву

    Названы типы пытавшихся атаковать Москву дронов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok