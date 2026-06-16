Джессика Симпсон рассказала о просьбе продюсеров похудеть ради сходства с Бритни Спирс

Певица Джессика Симпсон рассказала, что продюсеры попросили ее похудеть на 6 килограммов

Американская актриса и певица Джессика Симпсон рассказала о просьбе продюсеров похудеть ради сходства с поп-исполнительницей Бритни Спирс. Своими воспоминаниями на данную тему она поделилась в интервью Us Weekly.

Знаменитость призналась, что в начале карьеры продюсеры попросили ее сбросить шесть килограммов. «Для всех в звукозаписывающей компании я не была настоящей поп-звездой. Были Бритни Спирс, Кристина Агилера — и мне нужно было идти по их стопам. Я действительно думала, что меня выбрали только из-за моего голоса, а потом мне сказали: "Тебе нужно немного похудеть"», — рассказала она.

По словам Джессики, тогда ей было всего 17 лет и ее вес составлял 52 килограмма. «Мне сказали что для второго альбома мне нужен пресс с шестью кубиками, чего точно не могло быть. Я просто не так создана, понимаете? Было столько всего, чем я должна была соответствовать, чтобы быть Джессикой Симпсон или той версией Джессики Симпсон, какой, по их мнению, я должна быть, чтобы добиться успеха. Я всегда чувствовала себя неудачницей, будто я никогда не была достаточно хороша», — отметила собеседница издания.

В сентябре 2022 года Джессика Симпсон раскрыла секрет похудения на 45 килограммов.