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11:14, 16 июня 2026Россия

Генерал-майор назвал возможные места запуска пытавшихся атаковать Москву беспилотников ВСУ

Попов: ВСУ могли запустить беспилотники на Москву из Харьковской и Сумской областей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшиеся атаковать Москву 16 июня, могли быть запущены из Харьковской и Сумской областей. Возможные места их старта назвал заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru.

Офицер допустил, что маршрут дронов пролегал через Смоленскую область или расположенную южнее Тамбовскую. «Тут, скорее всего, два основных направления, но, конечно, [запускали дроны] с территории Украины, из ближайших к границе регионов. Это Харьковская и Сумская области», — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник ВСУ повредил Московский нефтеперерабатывающий завод. По его словам, никто не пострадал. Около девяти утра управление МЧС по столице отчиталось о локализации пожара на территории предприятия.

За утро 16 июня Москву попытались атаковать десятки беспилотных летательных аппаратов. Согласно официальным данным, средствами противовоздушной обороны сбито по меньшей мере 60 дронов.

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