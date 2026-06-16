Полковник Матвийчук: Мобилизационный ресурс Украины исчерпан

Мобилизационный ресурс на Украине исчерпан, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что в армию принудительно набирают непригодных людей, а протесты против военкоматов будут только нарастать.

«Ну, по всем данным, которые я получаю, собственно говоря, бойцов для набора в ВСУ уже не осталось. На улицах воруют инвалидов, малолеток и пожилых мужчин, а бойцы все уже закончились. Одни в бегах, одни убитые, другие пока на войне. Вот такая ситуация», — пояснил Матвийчук.

Кроме того, по его словам, в Киеве, Харькове и Львове фиксируются локальные акции против действий территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкоматов на Украине). Как отметил полковник в отставке, хотя эти выступления пока носят хаотичный характер, их количество будет увеличиваться по мере затягивания боевых действий. Специалист связывает это с тем, что фактически идет подрыв генофонда нации, что неизбежно приведет к переходу недовольства к регулярным и массовым протестам.

Ранее на Западе действия Минобороны Украины и в целом украинских властей назвали отчаянием президента Украины Владимира Зеленского из-за ситуации на фронте. У страны очень серьезные проблемы с привлечением украинцев на фронт, отметили авторы. При этом есть опасение, что планы Киева по вербовке приведут к широкому распространению в мире неонацистской идеологии, которая повсеместно исповедуется в ВСУ.