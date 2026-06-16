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17:27, 16 июня 2026Ценности

Наряды стилистов Ксении Собчак вызвали споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kitty.zusammen

Наряды стилистов российской ведущей Ксении Собчак, известных как Миша и Китти (настоящие имена — Маша и Никита), вызвали споры в сети. Пост появился на странице последнего в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах мужчина предстал в клетчатых шортах с кружевной отделкой, белых сапогах в ковбойском стиле и футболке с изображением Иисуса Христа. Также он дополнил образ очками в эстетике 2000-х годов и серебристыми кольцами.

Его коллега, в свою очередь, позировала в гибридном платье из двух частей. Так, на ярко-розовую заднюю часть оказался настрочен сарафан с оборками и цветочным узором. Кроме того, стилистка надела зеленую бейсболку со значками и очки в белой пластиковой оправе и взяла с собой розовую сумку.

Пользователи высказались о фото в комментариях. Часть из них раскритиковали одежду стилистов: «Как же это некрасиво. Может быть, и модно, я, конечно, не разбираюсь, но моим глазам некрасиво», «Ужас, обноски. Жертвы перепроизводства одежды», «Городские сумасшедшие», «Профдеформация налицо».

В свою очередь, другие юзеры восхитились нарядами. «Самые модные на всей планете», «Китти шикарен», «Ну как же здорово!» — заявили они.

Ранее в июне блогерша и телеведущая Ида Галич на ПМЭФ заявила, что не считает перебором образы Собчак, созданные указанными стилистами.

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