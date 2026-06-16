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12:14, 16 июня 2026Россия

Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Новый Донбасс в ДНР
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ в «Максе».

В военном ведомстве отметили, что установить контроль над населенным пунктом удалось в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр».

В апреле глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в районе Нового Донбасса велись ожесточенные бои.

15 мая Минобороны заявило о переходе поселка Артем в ДНР под контроль российских военнослужащих. В ведомстве подчеркивали, что результата удалось достичь в течение суток.

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