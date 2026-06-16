Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ в «Максе».
В военном ведомстве отметили, что установить контроль над населенным пунктом удалось в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр».
В апреле глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в районе Нового Донбасса велись ожесточенные бои.
15 мая Минобороны заявило о переходе поселка Артем в ДНР под контроль российских военнослужащих. В ведомстве подчеркивали, что результата удалось достичь в течение суток.