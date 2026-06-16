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20:42, 16 июня 2026Наука и техника

Найдено способное замедлить старение организма вещество

F&F: Дополнительный прием таурина помогает поддерживать здоровье в старости
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Zhenny-zhenny / Shutterstock / Fotodom

Таурин — аминокислота, которая в больших количествах присутствует в организме человека — может играть важную роль в поддержании здоровья при старении. К такому выводу пришли авторы обзора, опубликованного в журнале Food & Function (F&F).

Ученые проанализировали данные экспериментальных и клинических исследований, посвященных влиянию таурина на обмен веществ, воспаление и возрастные изменения. Оказалось, что это соединение участвует в работе митохондрий — клеточных «электростанций», помогает бороться с окислительным стрессом, регулирует уровень кальция в клетках и влияет на жировой обмен. Кроме того, таурин способен снижать активность воспалительных процессов, которые считаются одним из ключевых факторов старения организма.

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Авторы отмечают, что обычного синтеза таурина и его поступления с пищей обычно достаточно для поддержания базового здоровья. Однако результаты клинических испытаний показывают, что дополнительный прием от 1 до 6 граммов в сутки может улучшать метаболическую устойчивость организма и поддерживать работу митохондрий без заметных побочных эффектов.

По мнению исследователей, таурин может стать одним из перспективных компонентов персонализированного питания, направленного на профилактику возрастных и метаболических заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что препараты для снижения холестерина снижают риск возрастной слабости у пожилых людей.

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