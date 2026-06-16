Академик Кондратьев: Ракеты «Фламинго» некачественные из-за постоянной спешки и давления

Проблемы с надежностью украинских ракет «Фламинго» связаны с низким качеством крупноузловой сборки и постоянной спешкой из-за политического давления, объяснил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что, по сути, это не крылатая ракета, а «сборная солянка» из разномастных электронных модулей и восстановленного советского двигателя.

«Сложно назвать "Фламинго" крылатыми ракетами, скорее это ракета-дрон. Это сборная солянка из различных электронных модулей и восстановленного, произведенного еще при Советском Союзе двигателя. Отсутствие стандартных операционных процедур при сборке ведет к определенного рода эффектам», — пояснил Кондратьев.

По его словам, производство серьезных систем вооружения требует технологически выверенных циклов, особых требований к помещениям, персоналу и оснащению. Однако на Украине, объяснил специалист, все упирается в крупноузловую сборку, в ходе которой допускают ошибки. Кондратьев отметил, что компания FirePoint, формально украинская, в конечном счете завязана на британских технологиях, а центры управления логистикой и координации поставок компонентов находятся в Великобритании.

Еще одной причиной сбоев специалист назвал постоянную спешку.

«Техники-установщики боятся, что их стартовую позицию найдут и уничтожат, поэтому торопятся. Это приводит к нарушениям при старте и срывам», — заключил Кондратьев.

Раннее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго», выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ). За минувшие сутки ВСУ также применяли для атак 12 управляемых авиационных бомб и 491 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.