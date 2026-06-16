В Минобороны сделали заявление о применении ВСУ ракет «Фламинго»

Минобороны: Средства ПВО сбили две ракеты «Фламинго», выпущенные ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго», выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявили в Министерстве обороны.

За минувшие сутки ВСУ также применили для атак 12 управляемых авиационных бомб и 491 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

По данным оборонного ведомства, все вышеуказанные цели были сбиты российскими силами ПВО.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике. Бои за него вели военнослужащие подразделений группировки «Центр».