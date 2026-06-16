Появились подробности о возгорании в двух отделениях российских банков

МВД возбудило уголовное дело против студента за поджог двух офисов банков в Туле

В Туле возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего студента за поджог двух офисов банков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России и предоставили оперативное видео.

На кадрах виден юноша на фоне возгорания, показаны поврежденное огнем помещение и мебель, разбитые окна.

Действия молодого человека квалифицировали по статье 167 УК РФ («Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений»). По данным следствия, студент третьего курса одного из тульских высших учебных заведений действовал под давлением телефонных аферистов. На протяжении нескольких дней с ним связывался неизвестный «куратор», по указанию которого юноша перевел на указанные им счета более 700 тысяч рублей якобы для «декларирования денежных средств». После мошенники путем манипуляций и обмана вынудили студента пойти на преступление.

Вечером 15 июня в полицию Тулы с интервалом в несколько минут поступили два сообщения о возгораниях в двух офисах банков на Красноармейском проспекте и улице Фрунзе. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый поджигатель был задержан. Им оказался ранее не судимый 20-летний местный житель.