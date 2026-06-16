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12:30, 16 июня 2026Россия

В Минобороны раскрыли детали нового удара российских военных по объектам на Украине

Минобороны: Российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры на Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные нанесли поражение объектам инфраструктуры на Украине. Детали нового удара раскрыли в Министерстве обороны.

Речь идет об объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), местах хранения, сборки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктах временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

По данным оборонного ведомства, удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго», выпущенные ВСУ, а также 12 управляемых авиационных бомб и 491 беспилотник. Кроме того, за минувшие сутки российские военные взяли под контроль населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике.

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