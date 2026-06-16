В регионе России у трехлетнего мальчика остановилось сердце после укола в больнице

KP.RU: В ХМАО у трехлетнего мальчика остановилось сердце после укола анестезии

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) у трехлетнего мальчика остановилось сердце после укола анестезии в больнице. Об этом пишет KP.RU.

По информации издания, мальчик был рожден с крипторхизмом, или врожденной аномалией развития, при которой яички не опускаются в мошонку. Такой диагноз в будущем может быть причиной бесплодия.

В мае 2025 года ребенку должны были провести операцию. В день манипуляции отец спросил, какой будет анестезия. Ему ответили, что планируют сделать местную — укол, но «если хотите, сделаем маску». Мужчина попросил сделать так, как будет лучше.

По факту произошедшего возбудили дело. Экспертиза показала, что остановку сердца вызвало «неблагоприятное влияние анестезии» на фоне воспалительного поражения сердечной мышцы. Издание уточняет, что на данный момент семья ждет результаты второй экспертизы, которая покажет, была ли это врачебная ошибка.

Ранее в Брянске новорожденная девочка впала в кому и стала паллиативным инвалидом. По словам матери ребенка, в перинатальном центре она жаловалась на странные боли в животе, но медики проигнорировали это.