Врач назвала проверенные методы борьбы с храпом

Врач Харина: Снижение массы тела всего на 10 процентов может избавить от храпа

Оториноларинголог, фониатр «Гута Клиник» Дарья Харина рассказала, как можно избавиться от храпа. Проверенные методы борьбы с этой проблемой она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Прежде всего врач рекомендовала отрегулировать режим сна и бодрствования. Кроме того, она посоветовала попробовать больше времени спать на боку, а не на спине. Важно также отказаться от алкоголя и курения, подчеркнула доктор.

Кроме того, Харина порекомендовала тем, кто хочет избавиться от храпа, следить за питанием. «Жировые отложения в области верхних дыхательных путей, ключиц и груди сужают дыхательные пути и затрудняют ход воздуха по гортани. Жир на животе давит на диафрагму, ограничивая амплитуду движений грудной клетки. Поэтому снижение массы тела хотя бы на 10 процентов уже может избавить от храпа», — объяснила врач.

Полезны в борьбе с храпом и ежедневные аэробные нагрузки: ходьба, бег, плавание или катание на велосипеде, добавила доктор. Подобная физическая активность повышает тургор дыхательной мускулатуры, укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает метаболизм.

Если же храп возникает из-за воспалительных процессов носоглотки или искривления носовой перегородки, Харина призвала обратиться к оториноларингологу. А в случае, когда причиной становится неправильное положение нижней челюсти, необходимо проконсультироваться со стоматологом, уточнила доктор.

Ранее психолог Биджал Чхеда рассказала, что глубокая фаза сна играет ключевую роль в восстановлении организма. Первым делом специалист посоветовала ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

