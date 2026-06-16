Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:32, 16 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач назвала проверенные методы борьбы с храпом

Врач Харина: Снижение массы тела всего на 10 процентов может избавить от храпа
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Оториноларинголог, фониатр «Гута Клиник» Дарья Харина рассказала, как можно избавиться от храпа. Проверенные методы борьбы с этой проблемой она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Прежде всего врач рекомендовала отрегулировать режим сна и бодрствования. Кроме того, она посоветовала попробовать больше времени спать на боку, а не на спине. Важно также отказаться от алкоголя и курения, подчеркнула доктор.

Кроме того, Харина порекомендовала тем, кто хочет избавиться от храпа, следить за питанием. «Жировые отложения в области верхних дыхательных путей, ключиц и груди сужают дыхательные пути и затрудняют ход воздуха по гортани. Жир на животе давит на диафрагму, ограничивая амплитуду движений грудной клетки. Поэтому снижение массы тела хотя бы на 10 процентов уже может избавить от храпа», — объяснила врач.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022

Полезны в борьбе с храпом и ежедневные аэробные нагрузки: ходьба, бег, плавание или катание на велосипеде, добавила доктор. Подобная физическая активность повышает тургор дыхательной мускулатуры, укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает метаболизм.

Если же храп возникает из-за воспалительных процессов носоглотки или искривления носовой перегородки, Харина призвала обратиться к оториноларингологу. А в случае, когда причиной становится неправильное положение нижней челюсти, необходимо проконсультироваться со стоматологом, уточнила доктор.

Ранее психолог Биджал Чхеда рассказала, что глубокая фаза сна играет ключевую роль в восстановлении организма. Первым делом специалист посоветовала ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский и Трамп встретились в Европе. Президенты сделали заявления о конфликте на Украине и переговорах с Россией

    Компания Маска ворвалась в четверку самых дорогих в мире

    Пассажиры на двое суток застряли в аэропорту на юге России без еды и воды

    Названы особенности антидронового «Соляриса»

    Названо грозящее обвиняемой в распространении порно Шурыгиной наказание

    Футбольный матч в России прервала корова

    Бывшего судью выселили с вещами из двухэтажного особняка в российском регионе

    Зеленский появился на саммите G7 в кроссовках

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Раскрыты многомиллионные заработки Шурыгиной за съемки в порно

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok