Названы семь шагов для восстановления глубокого сна

Психолог Чхеда: Просыпаться и ложиться спать в одно время помогает наладить сон

Глубокая фаза сна играет ключевую роль в восстановлении организма, считает психолог Биджал Чхеда. Способ наладить ее она назвала в беседе с HuffPost.

Первым делом специалистка посоветовала ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. По ее словам, предсказуемый режим помогает организму вырабатывать в нужное время необходимое количество гормонов. Вторым шагом она рекомендовала перестать пить кофе после 14:00, а также не работать и не листать ленту новостей в постели.

«Перед сном читайте книгу, ведите дневник или сделайте растяжку. Это помогает снизить сердечный ритм, уменьшить уровень стресса и перейти в режим отдыха», — посоветовала эксперт. Также она отметила, что сон обычно крепче в темном и прохладном помещении. Кроме того, за час до сна она посоветовала избегать гаджетов, излучающих синий свет.

Ранее врач-невролог Мария Лавренова предупредила о последствиях привычки отсыпаться по выходным. По ее словам, без вреда можно поспать дополнительные два часа.