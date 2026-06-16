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11:46, 16 июня 2026Мир

Зеленский отказал Макрону в одной просьбе

Зеленский отказал Макрону в просьбе задержаться на саммите G7 во Франции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону в просьбе задержаться на саммите стран «Большой семерки» (G7) во французском городе Эвиан-ле-Бен. Об этом сообщает New York Post.

Зеленский сказал своему французскому коллеге, что его ждут в Брюсселе, предположительно по поводу заявки Украины на вступление в ЕС.

После этого Макрон спросил, договорился ли Зеленский о двусторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер, судя по всему, ответил отрицательно.

Представители Белого дома во время брифинга перед началом саммита G7 заявили, что Трамп не будет проводить отдельную встречу с Зеленским, однако они не исключили возможности разговора лидеров в кулуарах.

Ранее сообщалось, что европейские союзники Украины боятся конфликта с американским лидером на саммите «Большой семерки». Они также опасаются того, что Трамп «вновь отодвинет их на второй план», когда завершит иранский вопрос и вновь переключит свое внимание на украинский кризис.

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