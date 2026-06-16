Звезда «Реальных пацанов» бросил пить

Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов заявил об отказе от алкоголя на год

Звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов отказался от алкоголя. Об этом он рассказал в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Актер признался, что не употреблял спиртное уже шесть месяцев. Причиной такого решения стал спор с супругой, которая предложила Богданову не пить в течение года. «Брать уральского пацана на слабо — дело почти проигрышное», — отметил он.

Еще одним поводом для трезвости артист назвал цены на качественный алкоголь. В то же время Богданов заявил, что на фоне отказа от спиртного у него появились новые хобби, которые оказались еще дороже.

Ранее певица Слава заявила, что бросит пить на полгода. Артистка отметила, что по вечерам ей немного скучно и хочется выпить вина. «Я хочу попробовать пожить без алкоголя, потому что я долго глушила им все трудности, переживания, сложности», — уточнила она.