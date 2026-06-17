Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:30, 17 июня 2026Путешествия

Аэропорт Москвы прекратил работу

Росавиация: Московский аэропорт Внуково прекратил работу утром 17 июня
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Московский аэропорт Внуково в очередной раз прекратил работу утром 17 июня — рейсы не принимаются и не отпускаются. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Известно, что с 02:05 утра по московскому времени авиагавань частично действовала — самолеты отправлялись по согласованию. Однако с 10:22 было введено полное ограничение полетов.

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи, который утром 17 июня не принимал рейсы из-за ограничений, вновь вернулся к работе. За прошедшую ночь авиагавань курортного города закрывалась и открывалась дважды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп договорился с Европой об Украине. Какую цену за поддержку США заплатят страны G7?

    Часть россиян предупредили об экстремальных ливнях и аномальной прохладе

    Раскрыто число получивших «визу традиционных ценностей» в Россию иностранцев

    Опубликованы фото победившей в конкурсе красоты «российской Сандры Буллок»

    Макгрегор высказался о возможном бое с Махачевым

    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ увеличилось до 20

    Стало известно о смерти работника при утечке химических веществ на российском предприятии

    Несколько версий Lada Granta и Niva Legend подешевели для россиян

    Внук конструктора-оружейника впервые сделал признание по расправе над чемпионом РСФСР

    Солистка группы «Тату» в прозрачном платье сходила на показ Гоши Рубчинского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok