Аэропорт Москвы прекратил работу

Росавиация: Московский аэропорт Внуково прекратил работу утром 17 июня

Московский аэропорт Внуково в очередной раз прекратил работу утром 17 июня — рейсы не принимаются и не отпускаются. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Известно, что с 02:05 утра по московскому времени авиагавань частично действовала — самолеты отправлялись по согласованию. Однако с 10:22 было введено полное ограничение полетов.

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи, который утром 17 июня не принимал рейсы из-за ограничений, вновь вернулся к работе. За прошедшую ночь авиагавань курортного города закрывалась и открывалась дважды.