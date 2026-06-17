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09:10, 17 июня 2026Спорт

Австрия обыграла Иорданию в первом матче на ЧМ-2026

Австрия со счетом 3:1 обыграла Иорданию в первом матче на ЧМ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Сборная Австрии обыграла Иорданию в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в рамках группы J прошла в среду, 17 июня, и завершилась со счетом 3:1 в пользу австрийцев. В составе победителей голами отметились Романо Шмид и Марко Арнаутович, реализовавший пенальти. Еще один мяч в свои ворота забил игрок сборной Иордании Язан Аль-Араб. У проигравших точный удар на счету Али Олвана.

Австрия набрала три очка и занимает второе место в группе. Иордания с нулем очков находится на третьей позиции.

В другом матче группы J Аргентина разгромила Алжир (3:0). Все три мяча забил Лионель Месси.

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