Дмитриев задался вопросом о том, будет ли мир скучать по фон дер Ляйен после ухода из ЕК

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев задался вопросом о том, будет ли мир скучать по председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен после ухода с должности. Свой комментарий он опубликовал в соцсети Х.

«Будет ли нам не хватать Урсулы?» — отметил Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что фон дер Ляйен не будет избираться на третий срок на выборах в 2029 году.

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, что глава кабинета председателя ЕК Бьорн Зайберт пытался заверить, что фон дер Ляйен не пытается захватить власть в Еврокомиссии. Чтобы опровергнуть подобные опасения, Зайберт указал на отсутствие у фон дер Ляйен интереса к третьему сроку.

