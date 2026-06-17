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11:29, 17 июня 2026Мир

Дмитриев задался вопросом о фон дер Ляйен

Дмитриев задался вопросом о том, будет ли мир скучать по фон дер Ляйен после ухода из ЕК
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев задался вопросом о том, будет ли мир скучать по председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен после ухода с должности. Свой комментарий он опубликовал в соцсети Х.

«Будет ли нам не хватать Урсулы?» — отметил Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что фон дер Ляйен не будет избираться на третий срок на выборах в 2029 году.

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, что глава кабинета председателя ЕК Бьорн Зайберт пытался заверить, что фон дер Ляйен не пытается захватить власть в Еврокомиссии. Чтобы опровергнуть подобные опасения, Зайберт указал на отсутствие у фон дер Ляйен интереса к третьему сроку.

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