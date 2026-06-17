Егор Крид приступил к съемкам документального фильма о себе

Певец Егор Крид анонсировал документальный фильм о своей жизни

Певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) объявил о начале съемок документального фильма о его жизни и подготовке к сольному концерту на стадионе «Лужники». Соответствующий пост он разместил в Telegram.

«Даже не верится, сколько всего произошло за эти годы. От пацана из Пензы, который просто мечтал заниматься музыкой, до всего того, что происходит сейчас», — написал артист.

Крид заявил, что покажет поклонникам «путь без фильтров» и раскроет детали, которые раньше оставались внутри его команды. В картину войдут ранее не опубликованные архивные кадры, а также «много воспоминаний, рассуждений и историй».

Ранее Крид сравнил себя с Иисусом и пожаловался, что люди никогда не узнают его настоящего. Исполнитель согласился быть для людей «самым плохим», однако предупредил, что «Бог все видит» и «всем за все вернется».