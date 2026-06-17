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12:22, 17 июня 2026Путешествия

Группа туристов пропала во время похода в регионе России

Группа туристов пропала у пещеры Дженту в Карачаево-Черкесии
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Rangga A Firmansyah / Shutterstock / Fotodom

Отправившаяся в поход в регионе России группа туристов пропала без вести. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, поисково-спасательные работы в Карачаево-Черкесии начались в ночное время. На данный момент спасатели обнаружили палатку у пещеры Дженту. Однако людей пока не удалось найти. Сотрудникам экстренных служб неизвестно точное количество человек в туристической группе.

По сообщению Shot, сигнал SOS был подан накануне вечером на высоте 2,8 тысячи метров. Уточняется, что маршрут к высокогорной пещере имеет труднодоступные участки, для прохождения которых требуется специальное оборудование. Глубина Дженту составляет 45 метров, протяженность ее ходов — более 500 метров.

Ранее россиянка пошла с отцом на прогулку по побережью во Вьетнаме и загадочно исчезла. Девушка шла впереди, и в какой-то момент отец потерял ее из виду. Он попытался найти ее, но безуспешно.

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