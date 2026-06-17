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12:14, 17 июня 2026Силовые структуры

Российский пенсионер с особой жестокостью расправился со спящим сыном

В Калужской области пенсионер зарубил спящего сына топором
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Калужской области 75-летнего пенсионер с особой жестокостью расправился со спящим сыном. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, пенсионер подкрался к спящему сыну и зарубил его топором. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следствие ходатайствует об аресте фигуранта.

Ранее сообщалось, что в Башкирии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 68-летнего местного жителя, который в пьяной горячке расправился с женой и тещей, а также уничтожил собственную квартиру и повредил соседнюю.

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