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15:01, 17 июня 2026Бывший СССР

МИД Белоруссии потребовал от Украины объяснений в связи с ударом по автобусу с детьми

Варанков: Минск потребовал от Киева объяснений в связи с атакой на автобус с детьми
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Врио главы Брянской области / ТАСС

МИД Белоруссии осудил удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области и потребовал от Киева объяснений в связи с атакой. Об этом заявил пресс-секретарь дипломатического ведомства Руслан Варанков.

«Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», — говорится в публикации.

17 июня временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. По его словам, команда из Гомеля ехала на отдых в Геленджик. Жертвой атаки стала женщина. Шестеро человек, включая четверых детей, пострадали. Раненых доставили в больницу, где им оказывают помощь.

Ранее депутат Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич пригрозил жестким ответом Минска за удар ВСУ по автобусу с детьми. Он выразил уверенность, что атака стала следствием неспособности Киева победить Россию на поле боя.

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