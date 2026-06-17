МИД Белоруссии потребовал от Украины объяснений в связи с ударом по автобусу с детьми

Варанков: Минск потребовал от Киева объяснений в связи с атакой на автобус с детьми

МИД Белоруссии осудил удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области и потребовал от Киева объяснений в связи с атакой. Об этом заявил пресс-секретарь дипломатического ведомства Руслан Варанков.

«Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», — говорится в публикации.

17 июня временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. По его словам, команда из Гомеля ехала на отдых в Геленджик. Жертвой атаки стала женщина. Шестеро человек, включая четверых детей, пострадали. Раненых доставили в больницу, где им оказывают помощь.

Ранее депутат Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич пригрозил жестким ответом Минска за удар ВСУ по автобусу с детьми. Он выразил уверенность, что атака стала следствием неспособности Киева победить Россию на поле боя.