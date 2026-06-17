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21:50, 17 июня 2026Мир

Моди объяснил Зеленскому позицию Индии по Украине

Моди заявил Зеленскому, что Индия будет всегда на стороне мира
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе саммита «Большой семерки» (G7) объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому позицию Нью-Дели по украинскому конфликту. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Х.

«Встретились с президентом Зеленским в Эвиане. Было подтверждено, что Индия всегда будет на стороне мира, ставя во главу угла гуманистические ценности», — сообщил он.

Моди подчеркнул, что он также обсудил с Зеленским аспекты сотрудничества двух стран. По его словам, торговые связи между Индией и Украиной необходимо восстановить до «довоенного уровня».

Ранее Зеленский на саммите G7 встретился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. «Была хорошая встреча с президентом Бразилии, в первую очередь о путях прекращения войны. Президент поделился своими мыслями о возможных дипломатических подходах», — написал он.

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