Моди объяснил Зеленскому позицию Индии по Украине

Моди заявил Зеленскому, что Индия будет всегда на стороне мира

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе саммита «Большой семерки» (G7) объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому позицию Нью-Дели по украинскому конфликту. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Х.

«Встретились с президентом Зеленским в Эвиане. Было подтверждено, что Индия всегда будет на стороне мира, ставя во главу угла гуманистические ценности», — сообщил он.

Моди подчеркнул, что он также обсудил с Зеленским аспекты сотрудничества двух стран. По его словам, торговые связи между Индией и Украиной необходимо восстановить до «довоенного уровня».

Ранее Зеленский на саммите G7 встретился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. «Была хорошая встреча с президентом Бразилии, в первую очередь о путях прекращения войны. Президент поделился своими мыслями о возможных дипломатических подходах», — написал он.