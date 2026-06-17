Москалькова высказалась об ударе ВСУ по автобусу с белорусскими детьми

Москалькова: Удар ВСУ по автобусу с детьми выходит за пределы человеческой морали

Научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА им. О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова прокомментировала атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. В беседе с ТАСС она заявила, что это выходит за пределы человеческой морали.

Экс-уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что это не просто очередное жестокое преступление властей Киева, а вопиющий акт терроризма и прямой вызов основным принципам международного гуманитарного права.

«Атака с использованием ударного БПЛА на гражданский автобус, в котором находились 28 детей-спортсменов из братской Белоруссии, направлявшихся на отдых, находится вне рамок человеческой морали», — подчеркнула Москалькова.

С юридической точки зрения, по ее словам, действия ВСУ были квалифицированы Следственным комитетом России как террористический акт. «Международные конвенции категорически запрещают делать гражданские объекты и мирное население, особенно детей, целями для военных ударов», — добавила она.

Об ударе ВСУ по автобусу с детьми из Гомеля, которые направлялись на отдых в Геленджик, стало известно ранее 17 июня. Сообщалось, что пятеро детей получили ранения. Сопровождавшая их женщина не выжила.