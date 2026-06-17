Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:15, 17 июня 2026Россия

Москалькова высказалась об ударе ВСУ по автобусу с белорусскими детьми

Москалькова: Удар ВСУ по автобусу с детьми выходит за пределы человеческой морали
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА им. О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова прокомментировала атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. В беседе с ТАСС она заявила, что это выходит за пределы человеческой морали.

Экс-уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что это не просто очередное жестокое преступление властей Киева, а вопиющий акт терроризма и прямой вызов основным принципам международного гуманитарного права.

«Атака с использованием ударного БПЛА на гражданский автобус, в котором находились 28 детей-спортсменов из братской Белоруссии, направлявшихся на отдых, находится вне рамок человеческой морали», — подчеркнула Москалькова.

С юридической точки зрения, по ее словам, действия ВСУ были квалифицированы Следственным комитетом России как террористический акт. «Международные конвенции категорически запрещают делать гражданские объекты и мирное население, особенно детей, целями для военных ударов», — добавила она.

Об ударе ВСУ по автобусу с детьми из Гомеля, которые направлялись на отдых в Геленджик, стало известно ранее 17 июня. Сообщалось, что пятеро детей получили ранения. Сопровождавшая их женщина не выжила.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин дал срочное поручение после удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

    Россиянин похитил у добывающей компании 23 тонны нефти

    В России выступили с резкой критикой в адрес МУС

    В России ответили на заявление Киева о превращении Крыма в остров

    Акции резко подорожавшей SpaceX стали дешеветь

    ЦИК дал согласие на уголовное преследование бывшего президента Армении

    Россиянин выиграл в лотерею более шести миллионов рублей и не забрал приз

    Путин встретился с президентом Филиппин

    Обвиненный в каннибализме актер снялся для известного журнала

    Москалькова высказалась об ударе ВСУ по автобусу с белорусскими детьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok