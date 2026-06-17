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11:15, 17 июня 2026Авто

Москвич не поделил дорогую иномарку с женой и принял радикальное решение

Житель Москвы распилил Mercedes-Benz SL-класса, чтобы не уступать его жене при разводе
Марина Аверкина

Фото: Mariaprovector / Shutterstock / Fotodom

Семейная пара из Москвы не сумела договориться о разделе дорогой иномарки при разводе. Предметом спора стал белый Mercedes-Benz SL-класса, пишет Telegram-канал «Москва с огоньком».

53-летний мужчина предложил оставить дорогую машину ему, а бывшей супруге выплатить ровно половину ее рыночной стоимости. Но 25-летнюю женщину этот вариант категорически не устроил, поскольку иномарка изначально преподносилась ей в качестве подарка, поэтому, по ее мнению, автомобиль принадлежит исключительно ей.

Экс-мужа возмутила позиция его бывшей половины, и он пошел на радикальную меру. Москвич нанял бригаду рабочих с инструментом, и те распилили кузов премиального автомобиля на две равные половины на глазах у бывшей жены.

Ранее британский Aston Martin объявил добровольный отзыв гибридных гиперкаров Valkyrie, проданных в 2024 году. Причина — дефект уплотнения главного тормозного цилиндра, способный при «стечении особых обстоятельств» вызвать заедание задних тормозов, их перегрев и воспламенение в воздуховоде системы охлаждения. К слову, стоимость гиперкара на старте продаж составляла около трех миллионов долларов (примерно 220 миллионов рублей).

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