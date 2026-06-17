Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:26, 17 июня 2026Бывший СССР

На Украине усомнились в «слезах Зеленского»

Соскин заявил о равнодушии властей Украины к ситуации в зоне СВО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский относится к критической ситуации в зоне боевых действий с равнодушием, а не со «слезами». Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, власти страны не жалеют украинцев, несмотря на огромные потери. В качестве подтверждения своих слов он напомнил о недавнем насилии над призывниками в Одессе.

«Вообще жуть. Зеленский все это покрывает и при этом говорит, что плачет, когда принимает военные решения. Он не остановится. Поддержка европейских стран абсолютна. Деньги будут давать, оружие будут давать, всячески помогать будут», — сказал он.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Зеленский лжет Западу о победе Киева. «Пока Зеленский рассказывает Западу сказки о "победе" Украины, Константиновка падает прямо сейчас», — указала она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о необходимости соглашения с Россией

    Скрытые сигналы Трампа Зеленскому на встрече лидеров G7 расшифровали

    Петербуржец протаранил кофейную лавку

    В России заявили о превращении Украины в монстра

    Трамп снова высказался о санкциях против России

    Россиянин проиграл 700 тысяч рублей на матче Португалия — ДР Конго

    Раскрыта тактика ВСУ по сжиганию домов мирных жителей

    Дмитриев заявил о скором визите делегации США в Россию

    Принц Гарри и Меган Маркл в июле вернутся в Великобританию

    На Украине усомнились в «слезах Зеленского»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok