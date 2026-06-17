Соскин заявил о равнодушии властей Украины к ситуации в зоне СВО

Президент Украины Владимир Зеленский относится к критической ситуации в зоне боевых действий с равнодушием, а не со «слезами». Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, власти страны не жалеют украинцев, несмотря на огромные потери. В качестве подтверждения своих слов он напомнил о недавнем насилии над призывниками в Одессе.

«Вообще жуть. Зеленский все это покрывает и при этом говорит, что плачет, когда принимает военные решения. Он не остановится. Поддержка европейских стран абсолютна. Деньги будут давать, оружие будут давать, всячески помогать будут», — сказал он.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Зеленский лжет Западу о победе Киева. «Пока Зеленский рассказывает Западу сказки о "победе" Украины, Константиновка падает прямо сейчас», — указала она.

