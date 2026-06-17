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11:19, 17 июня 2026Наука и техника

На Западе оценили боеспособность российского «Адмирала Григоровича»

MWM: Фрегат «Адмирал Григорович» подходит для решения задач сопровождения
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Александр Карпушкин / ТАСС

Российский фрегат «Адмирал Григорович» подходит для решения рутинных задач сопровождения, патрулирования и регионального присутствия. Боеспособность корабля оценил Military Watch Magazine (MWM).

Западный журнал отмечает, что другой российский корабль — фрегат «Адмирал Горшков» — имеет более совершенные конструкцию, вооружение, системы противовоздушной обороны и сетецентрические возможности. Издание напоминает, что «Адмирал Григорович» появился из-за затягивания сроков сдачи кораблей типа «Адмирал Горшков».

«Тем не менее его меньшая сложность конструкции и требования к техническому обслуживанию упрощают производство и эксплуатацию, что имеет решающее значение из-за серьезных ограничений, с которыми столкнулся постсоветский российский оборонный сектор», — пишет MWM.

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