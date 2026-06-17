Нарушивший неприкосновенность частной жизни россиянин пойдет под суд

В Башкирии осудят мужчину за отправленное видео с порно

В Башкирии осудят мужчину за отправленное видео с порно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и 242 («Незаконное распространение порнографических материалов, совершенное с использованием сети "Интернет"») УК РФ.

По данным следствия, в феврале 2026 года фигурант в ходе переписки в одном из мессенджеров без согласия знакомой отправил видео интимного характера с ее участием третьему лицу. В результате его действий сведения, составляющие личную тайну потерпевшей, стали доступны для ознакомления постороннему человеку, а также, по результатам экспертных исследований, признаны порнографическими.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с этим уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что скандальная героиня «Пусть говорят» Диана Шурыгина стала фигуранткой уголовного дела. Причиной назвали порно с ее участием.