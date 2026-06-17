Назван фаворит матча между Англией и Хорватией на ЧМ-2026

Англию назвали фаворитом в матче с Хорватией на ЧМ-2026

Букмекеры назвали фаворита матча первого тура группового этапа между сборными Англии и Хорватии на чемпионате мира-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Аналитики отдают предпочтение англичанам. На их победу можно поставить с коэффициентом 1,73. Успех Хорватии оценивается коэффициентом 5,40. На ничью принимаются ставки с коэффициентом 3,80.

По мнению букмекеров, матч не будет результативным. На то, что команды на двоих забьют больше трех мячей, можно поставить с коэффициентом 3,85.

Игра пройдет в среду, 17 июня, в Арлингтоне (США, штат Техас). Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.