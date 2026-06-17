Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
16:27, 17 июня 2026Спорт

Назван фаворит матча между Англией и Хорватией на ЧМ-2026

Англию назвали фаворитом в матче с Хорватией на ЧМ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Richard Pelham / Getty Images

Букмекеры назвали фаворита матча первого тура группового этапа между сборными Англии и Хорватии на чемпионате мира-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Аналитики отдают предпочтение англичанам. На их победу можно поставить с коэффициентом 1,73. Успех Хорватии оценивается коэффициентом 5,40. На ничью принимаются ставки с коэффициентом 3,80.

По мнению букмекеров, матч не будет результативным. На то, что команды на двоих забьют больше трех мячей, можно поставить с коэффициентом 3,85.

Игра пройдет в среду, 17 июня, в Арлингтоне (США, штат Техас). Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин дал срочное поручение после удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

    Во Франции признали саммит «Большой семерки» полным провалом для Макрона

    Россиянам объяснили рост числа новостроек со срывом срока сдачи

    Генштаб ВСУ отреагировал на обвинения России и Белоруссии в ударе по автобусу с детьми

    Стали известны подробности о жертве удара ВСУ по автобусу с детьми под Брянском

    Акции ушедшего из России автогиганта обрушились до минимума

    Эксперт допустил осторожное решение ЦБ по ключевой ставке

    Продавцы одежды оказались под угрозой потери более 360 миллиардов рублей из-за «Оземпика»

    Москвичам назвали срок возвращения жары

    Германии дали совет по отношениям с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok