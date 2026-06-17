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08:49, 17 июня 2026Россия

Названо число участников восстановления одного из символов Севастополя после удара ВСУ

Панораму «Оборона Севастополя» после удара ВСУ будут восстанавливать до 200 человек
Майя Назарова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В работах по восстановлению одного из символов Севастополя — панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» — будут участвовать до 200 человек. Такое число назвал в беседе с «Абзацем» руководитель АНО «Центр объектов наследия и культурных ценностей» (АНО «ЭКОН») Николай Васильев.

Эксперт разъяснил, что число людей, задействованных в проекте, будет напрямую зависеть от объемов предстоящих работ и масштаба восстановления всего музейного пространства.

Васильев уверен, что несмотря на масштаб повреждений, современные технологии и сохранившиеся архивные материалы способствуют воссозданию уникального исторического комплекса.

До этого сообщалось, что оценка ущерба музею-панораме в Севастополе требует проведения дополнительных экспертиз.

Об атаке на объект культурного наследия стало известно утром 10 июня. Атака была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа с кумулятивным зарядом. В Кремле отреагировали на атаку ВСУ словами о том, что «историю нельзя победить».

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