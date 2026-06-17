Новорожденного нашли в мусорном баке в российском городе

Новорожденного нашли в мусорном баке в Ворошиловском районе в Ростове-на-Дону

Новорожденного нашли в мусорном баке в Ворошиловском районе в Ростове-на-Дону. Об этом сообщило издание donday.ru.

Жители российского города поделились, что пришли избавиться от хлама и заметили в одном из контейнеров младенца. Сведений о его состоянии не привели.

Недалеко от места, где обнаружили новорожденного, располагаются две школы и два детских сада — случившееся могли увидеть другие дети.

В полиции ситуацию пока не комментировали.

До этого стало известно, что женщина оставила младенца у мусорных баков в Санкт-Петербурге из-за нервного срыва. Прохожий нашел ребенка на улице и немедленно заявил об этом в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.