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19:19, 17 июня 2026Россия

Общение Путина с жителями столицы региона России попало на видео

Жители Казани поприветствовали Путина на территории Казанского Кремля
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Президент России Владимир Путин перед началом работы на саммите с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Казани посетил территорию Казанского Кремля, где пообщался с гостями и жителями столицы Татарстана. Видео прогулки главы государства опубликовал журналист Павел Зарубил в Telegram.

На кадрах видно, как глава государства здоровается с россиянами, среди которых есть и дети, за руки. Затем Путин проходит по площади, где его приветствуют туристы, желающие президенту здоровья и счастья. Когда он спрашивает, откуда те приехали, ему отвечают, что из Воронежа и Екатеринбурга.

С 17 по 19 июня в Казани проходит юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН. Кроме того, на полях саммита открылся Деловой форум Россия — АСЕАН.

Ранее появились кадры встречи Путина с его классной руководительницей Верой Гуревич. Президент лично приехал за ней к гостинице на Арбате за рулем автомобиля Aurus Komendant. Глава государства подарил педагогу букет цветов, после чего они обнялись.

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