Общение Путина с жителями столицы региона России попало на видео

Жители Казани поприветствовали Путина на территории Казанского Кремля

Президент России Владимир Путин перед началом работы на саммите с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Казани посетил территорию Казанского Кремля, где пообщался с гостями и жителями столицы Татарстана. Видео прогулки главы государства опубликовал журналист Павел Зарубил в Telegram.

На кадрах видно, как глава государства здоровается с россиянами, среди которых есть и дети, за руки. Затем Путин проходит по площади, где его приветствуют туристы, желающие президенту здоровья и счастья. Когда он спрашивает, откуда те приехали, ему отвечают, что из Воронежа и Екатеринбурга.

С 17 по 19 июня в Казани проходит юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН. Кроме того, на полях саммита открылся Деловой форум Россия — АСЕАН.

Ранее появились кадры встречи Путина с его классной руководительницей Верой Гуревич. Президент лично приехал за ней к гостинице на Арбате за рулем автомобиля Aurus Komendant. Глава государства подарил педагогу букет цветов, после чего они обнялись.