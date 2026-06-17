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17:16, 17 июня 2026Ценности

Обвиненный в каннибализме актер снялся для известного журнала

Обвиненный в каннибализме актер Арми Хаммер снялся для The Hollywood Reporter
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американский актер Арми Хаммер, которого ранее отменяли в Голливуде из-за обвинений в каннибализме и насилии, снялся для известного журнала The Hollywood Reporter. Материал появился на сайте издания.

39-летний артист предстал перед камерой, сидя на полу в серой футболке, черных джинсах, белых кедах и с короткой стрижкой. Также фотограф Марк Гриффин Чемпион сделал два портрета звезды.

В интервью Хаммер рассказал, что в настоящее время он сосредоточился на воспитании 11-летней дочери и 9-летнего сына. Также правнук русско-еврейского нефтяного магната Армана Хаммера заявил, что ранее настолько хотел вернуться к актерской карьере, что согласился бы сняться в рекламе кошачьего корма.

При этом артист отметил, что не делал того, что о нем говорят окружающие. Он якобы впустил в свою жизнь очень опасных и небезопасных людей, которых разозлил.

«Я помню свое эмоциональное и психическое состояние до того, как все это случилось. Психически здоровые люди так себя не ведут. Конечно, мне бы хотелось, чтобы эта встряска прошла для меня в чуть более мягкой форме. Но в конечном счете — имеем то, что имеем», — заключил он.

В феврале 2025 года Арми Хаммер заявил, что подстрелил животное, вырезал у него сердце и съел сырым. В январе 2021 года в соцсетях появились скриншоты переписок Хаммера с любовницами, в которых артист называл себя стопроцентным каннибалом и заявлял о желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце.

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