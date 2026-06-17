Одна страна снизила импорт СПГ до минимума

Минфин: В мае 2026 года Япония снизила импорт СПГ до минимума за 24 года

В мае 2026 года Япония снизила импорт сжиженного природного газа (СПГ) до минимума за 24 года. Об этом со ссылкой на данные Минфина страны сообщает ТАСС.

Один из крупнейших импортеров этого топлива на фоне битвы за газ на мировом рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке резко сократил закупки. Общий импорт СПГ в мае составил 3,96 миллиона тонн (минус 15 процентов год к году и минус семь — к апрелю 2026-го). В предыдущий раз минимальные показатели закупок отмечали в июне 2002 года (3,88 миллиона тонн).

В мае Япония приобрела 899 тысяч тонн СПГ у стран Азии, 899 тысяч — у стран АСЕАН, 677 тысяч — у США, и еще 453 тысячи тонн — у России. Поставки из стран Ближнего Востока (Катар, ОАЭ и Оман) составили 129 тысяч тонн сжиженного газа, что на 72 процента меньше, чем в прошлом мае, и на семь процентов меньше, чем в апреле.

При этом Япония снизила импорт СПГ из России на 8,7 процента год к году. Импорт угля из России снизился на 54,4 процента.

Как сообщалось ранее, власти Японии почти договорились с Вашингтоном о продлении исключений на поставки российских энергоносителей. Речь идет об импорте с проекта «Сахалин-2» сжиженного природного газа (СПГ). Срок действующих исключений истекает 18 июня. С 2022 года они неоднократно продлевались. По данным Kyodo, союзник США сумел договориться об углублении энергетического сотрудничества с Малайзией, которая, как известно, является ключевым экспортером энергоносителей для бедной ресурсами Японии.