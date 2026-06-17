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19:29, 17 июня 2026Экономика

Одному российскому региону предсказали испытание дождем

Жителей северо-запада РФ призвали готовиться к сильнейшему дождю
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Жителям северо-запада России в среду, 17 июня, следует готовиться к настоящему мегаливню, сообщили синоптики «Метеовестей».

Местами всего за сутки может выпасть свыше половины июньского объема воды. В эпицентре непогоды окажется Санкт-Петербург. В общем сложности к исходу суток в городе выпадет 44 миллиметров осадков, что является уровнем абсолютного рекорда всего июня.

Из-за плотной дождевой облачности воздух на западе и северо-западе Русской равнины будет прогреваться плохо. Поэтому после обеда показания термометров не превысят сентябрьских плюс 13-18 градусов Цельсия.

Ранее синоптик Александр Шувалов посоветовал не ехать на юг России в ближайшие десять дней. По его словам, в Сочи будет намного прохладнее, чем в Тюмени, Омске, Новосибирске и даже Сыктывкаре.

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