Орбан ответил на обвинения в пророссийской политике

Орбан: Партию «Фидес» не интересуют русские, мы проводим провенгерскую политику

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения в том, что его партия «Фидес» проводила пророссийскую политику и из-за этого проиграла на выборах. Об этом он высказался на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, на парламентских выборах в Венгрии не было ни одной пророссийской партии.

«Партию "Фидес" не интересуют русские и украинцы, мы проводим провенгерскую политику и будем продолжать это делать в будущем», — сказал политик.

Ранее парламент Венгрии принял поправки к основному закону, устанавливающие максимальный срок на посту главы правительства. Так, экс-премьер Виктор Орбан больше не сможет вернуться на свою должность.