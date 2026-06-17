Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:02, 17 июня 2026Мир

Орбан ответил на обвинения в пророссийской политике

Орбан: Партию «Фидес» не интересуют русские, мы проводим провенгерскую политику
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения в том, что его партия «Фидес» проводила пророссийскую политику и из-за этого проиграла на выборах. Об этом он высказался на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, на парламентских выборах в Венгрии не было ни одной пророссийской партии.

«Партию "Фидес" не интересуют русские и украинцы, мы проводим провенгерскую политику и будем продолжать это делать в будущем», — сказал политик.

Ранее парламент Венгрии принял поправки к основному закону, устанавливающие максимальный срок на посту главы правительства. Так, экс-премьер Виктор Орбан больше не сможет вернуться на свою должность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о необходимости соглашения с Россией

    Скрытые сигналы Трампа Зеленскому на встрече лидеров G7 расшифровали

    Петербуржец протаранил кофейную лавку

    В России заявили о превращении Украины в монстра

    Трамп снова высказался о санкциях против России

    Россиянин проиграл 700 тысяч рублей на матче Португалия — ДР Конго

    Раскрыта тактика ВСУ по сжиганию домов мирных жителей

    Дмитриев заявил о скором визите делегации США в Россию

    Принц Гарри и Меган Маркл в июле вернутся в Великобританию

    На Украине усомнились в «слезах Зеленского»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok