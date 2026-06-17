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05:30, 17 июня 2026МирЭксклюзив

Способность запретить въезд в ЕС участникам СВО оценили

Юрист Войников: Реализация запрета на въезд участникам СВО будет технически сложной для ЕС
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Реализация запрета на выдачу туристических виз и въезд на территорию стран — членов Европейского союза (ЕС) участникам специальной военной операции (СВО) будет технически сложной для объединения. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил доктор юридических наук, профессор Высшей школы права Балтийского федерального университета имени Канта Вадим Войников.

Об этом [запрете] чаще говорят политики, но они не очень понимают, как это решение будет технически исполнено. Я думаю, что здесь есть целый ряд сложностей, потому что речь идет о нескольких сотнях тысяч человек, которые принимали или принимают участие в СВО

Вадим Войниковпрофессор Высшей школы права БФУ имени Канта

Войников посчитал преувеличением утверждение верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о якобы наличии разведданных обо всех участниках СВО, подчеркнув, что Евросоюз получает информацию о российских военных либо из открытых источников, либо от Украины, также не обладающей полными сведениями о составе Вооруженных сил России. Он отметил, что ни Брюссель, ни Киев не располагают всеми необходимыми персональными данными, позволяющими точно идентифицировать конкретного военнослужащего.

Юрист также подчеркнул, что реализация решения станет техническим риском для ЕС из-за загруженности Шенгенской информационной системы (Schengen Information System, SIS) и возможного объема персональных данных.

Справится ли эта система с таким массивом информации — тоже достаточно большой вопрос, потому что ЕС с такой задачей еще не сталкивался, и его технические возможности тоже не безграничны

Вадим Войниковпрофессор Высшей школы права БФУ имени Канта

15 июня Каллас раскрыла планы Европейской комиссии по поименному включению всех участников СВО в черный список ЕС и запрету им въезда на территорию объединения. По словам главы евродипломатии, Брюссель якобы располагает необходимыми данными для принятия такого решения.

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