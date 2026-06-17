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09:14, 17 июня 2026Россия

Платную медпомощь в России будут оказывать по-новому

В России с 1 сентября изменятся правила оказания платных медицинских услуг
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Платную медпомощь в России с 1 сентября будут оказывать по-новому — в стране изменятся правила предоставления таких услуг на коммерческой основе. Об этом со ссылкой на нормативные документы сообщает ТАСС.

Как следует из публикации агентства, с осени россияне не обязаны будут присутствовать лично для заключения договора с медучреждением — его можно будет подписать дистанционно. Кроме того, меняются правила оказания анонимной медпомощи, которую по новым правилам смогут оказывать без обязательного предоставления паспортных данных.

Также в договоре отдельно будут прописывать сроки предоставления медицинских услуг. Раньше же указывались лишь сроки ожидания услуги.

Ранее сообщалось, что в России начали по-новому принимать роды.

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