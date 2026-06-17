Пленный из ВСУ заявил о двух попытках суицида после мобилизации

Пленный из ВСУ Тузов заявил о двух попытках суицида после мобилизации

Находящийся в плену военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Тузов заявил, что после мобилизации дважды предпринимал попытки свести счеты с жизнью. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

По словам Тузова, после мобилизации в ВСУ он самовольно покинул воинскую часть и попытался выехать с территории Украины, однако сделать это не удалось. Позже он добровольно явился в суд, где обвинения в самовольном оставлении части были сняты. После этого его направили для дальнейшей службы в Славянск в составе 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

«Жил, играл в телефон, ел — и все. И просто чего-то постоянно ждал. И у меня тогда уже просто съехала психика и была первая попытка суицида. Это было в Славянске в том летнем домике. После этого меня отвезли к психологу. Со мной поговорили», — заявил он.

Позже он вновь предпринял попытку свести счеты с жизнью, однако медики смогли его спасти. После завершения лечения его направили в район боевых действий, где он оказался в плену у военнослужащих группировки войск «Север».

Ранее пленный из ВСУ Павел Хам рассказал, что у украинских солдат, которые находятся на позициях у населенного пункта Приколотное (Харьковская область), плохое морально-психологическое состояние.