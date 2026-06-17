Популярный российский блогер назвал отличительные черты русских

Блогер Wylsacom назвал умение преодолевать сложности уникальной чертой русских

Популярный российский блогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, назвал отзывчивость и умение преодолевать сложности отличительными чертами русских. Такое мнение он выразил в беседе с проектом Metametrica.

Петухов заявил, что в России живут очень добрые и отзывчивые люди, которые готовы прийти на помощь в трудных ситуациях. «Если ты пробился через некую негативную и недоверчивую завесу, тебя встречает очень добрый человек. Это отличает нас от западных людей, которые очень приветливые вначале, но при этом по-человечески будут строить тебе козни», — сказал блогер.

Он также счел, что русских отличают смекалка и способность преодолевать все трудности. «Если человеку надо русскому, он все сделает и все добудет. Это наша особенность и уникальность», — подчеркнул Wylsacom.

Ранее вернувшийся из США блогер Амиран Сардаров, известный по YouTube-проекту «Дневник хача», рассказал, как американцы относятся к россиянам. По его словам, в США есть стереотип о том, что у русских жесткий характер.