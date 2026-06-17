Трамп мог погибнуть на турнире UFC в честь своего 80-летия

ФБР предотвратило теракт на турнире UFC в честь 80-летия Трампа

Президент США Дональд Трамп мог погибнуть на турнире Ultimate Fight Championship (UFC) в честь своего 80-летия. Об этом сообщает ESPN.

Федеральное бюро расследований (ФБР) предотвратило теракт на турнире UFC Freedom 250, который прошел на лужайке Белого дома. Одним из главных исполнителей оказался 19-летний Тайсен Пропер, чья мать обратилась в полицию из-за странного поведения сына. Отмечается, что он купил оружие, бронежилеты и боеприпасы, а также связался с экстремистскими сообществами в соцсетях. На допросе Пропер заявил, что хотел начать революцию в США. С помощью дронов планировалось произвести бомбардировку трибун, а снайперы должны были расстреливать эвакуирующихся высокопоставленных лиц.

Полиция установила главного организатора теракта. Им оказался Абрахам Эрмосильо Альварес из штата Небраска, который, как и Пропер, был арестован. В зашифрованных чатах Альварес писал, что его главными целями, помимо Трампа, являются вице-президент США Джей Ди Вэнс, бизнесмен Илон Маск и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который не приехал на турнир.

Победу на соревнованиях, которые прошли 14 июня, одержал американец Джастин Гейджи. В финале он одолел представителя Испании Илию Топурию.