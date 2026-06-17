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09:54, 17 июня 2026Культура

Продюсер назвал причину роста гонорара Леонтьева

Продюсер Дворцов: Леонтьев мог поднять гонорары из-за редких выступлений в России
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов прокомментировал информацию о повышении стоимости концертов народного артиста России Валерия Леонтьева. Его слова приводит РИА Новости.

Медиаменеджер напомнил, что Леонтьев является одним из самых дорогих исполнителей в отечественном шоу-бизнесе. Из-за того, что певец редко появляется в России, спрос на его выступления велик, что ведет к росту гонораров. Кроме того, продюсер подчеркнул, что 77-летний Леонтьев находится в отличной форме.

«Он сексуальный, подтянутый в свои 70 с хвостиком лет. Это дорогого стоит», — уточнил Дворцов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Леонтьев поднял ценник на выступления для россиян до 17 миллионов рублей. По данным источника, иностранцам тот же 50-минутный концерт обойдется в 12 миллионов. Директор артиста опроверг эту информацию, назвав ее ерундой.

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