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Забота о себе
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20:32, 17 июня 2026Забота о себе

Психиатр назвал требующие немедленного расставания качества партнера

Психиатр Мора: С перекладывающим вину на других партнером необходимо расстаться
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Психиатр Фернандо Мора заявил, что некоторые качества партнера должны стать веским поводом для немедленного расставания с ним. Его слова приводит издание ABC.

Первым качеством, требующим разрыва отношений, Мора назвал склонность партнера перекладывать вину на другого человека. Такая манипуляция негативно сказывается на самооценке последнего, предупредил врач.

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Во-вторых, необходимо расстаться с партнером, который всегда только требует, но ничего не дает взамен. В результате отношения становятся несбалансированными и истощают эмоционально. В-третьих, тревожным звоночком является нормализация неуважения. Это можно заметить по фразам «я такой, какой есть» и «я несерьезен». Они свидетельствуют о недостатке ответственности и зрелости, подчеркнул доктор.

Кроме того, Мора призвал избегать людей, которые не умеют извиняться, а также проявляют привязанность только после того, как причинили вред, используя ее как способ облегчить свою вину.

Ранее психолог Дженни Саттон рассказала, как сохранить отношения в совместном отпуске. Она посоветовала парам после возвращения домой уделять по 10 минут в день разговорам.

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