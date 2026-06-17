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23:39, 17 июня 2026Путешествия

Раскрыты подробности о подавшем сигнал бедствия пассажирском лайнере над Черным морем

У вылетевшего из аэропорта Сочи пассажирского самолета отказал двигатель
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

У пассажирского лайнера авиакомпании Smartavia, подавшего сигнал бедствия над Черным морем после вылета из аэропорта Сочи, отказал двигатель. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Командир воздушного судна в соответствии с инструкциями принял решение вернуться в аэропорт вылета. Boeing 737-800 вырабатывал топливо, чтобы снизить посадочную массу до требуемого уровня.

Позднее в Росавиации сообщили, что самолет совершил успешную посадку в аэропорту Сочи. Лайнер зарулил на стоянку на собственной тяге.

О ЧП с лайнером сообщалось ранее 17 июня. Борт авиакомпании Smartavia совершал полет по маршруту Сочи — Архангельск. По информации СМИ, пилот подал сигнал 7700, который может означать чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту. На несколько минут самолет пропадал с радаров.

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