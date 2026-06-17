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06:12, 17 июня 2026Бывший СССР

Раскрыты потери ВСУ с начала июня

ТАСС: С начала июня ВСУ потеряли более 21 тысячи человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В зоне проведения специальной операции с 1 по 16 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери — более 21 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны России.

«Согласно данным российского военного ведомства, украинская армия потеряла около 21 405 военнослужащих за последние 15 дней, а именно с 1 по 16 июня 2026 года», — говорится в материале.

Наибольшие потери ВСУ зафиксированы в зонах ответственности группировок «Центр» и «Восток». При этом, отмечает агентство, в мае за тот же период потери были ниже — 16 230 человек. Всего с 1 по 31 мая потери украинских войск составили 33 850 человек.

Ранее пленный из ВСУ Павел Хам рассказал, что у украинских солдат, которые находятся на позициях у населенного пункта Приколотное (Харьковская область), плохое морально-психологическое состояние.

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