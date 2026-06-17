Начальник охраны Ельцина резко высказался о его участии в выборах 1996 года

Бывший охранник Ельцина Коржаков заявил, что в 1996 году Россия выбирала развалину

В 1996 году Россия выбирала в качестве президента «развалину». Так в разговоре с «Лентой.ру» о стремлении первого президента страны Бориса Ельцина избраться на второй срок высказался бывший глава его службы безопасности Александр Коржаков.

К годовщине выборов президента России 1996 года «Лента.ру» запускает спецпроект «Ельцин против всех». Он рассказывает о противоречивой предвыборной кампании основного кандидата Бориса Ельцина и главных итогах президентской гонки, которую вспоминают даже спустя 30 лет. В рамках спецпроекта «Лента.ру» собрала свидетельства участников событий и оценки той жесткой политической борьбы.

Как заявил экс-начальник охраны Ельцина, он и другие люди в окружении президента осознавали его недееспособность перед президентскими выборами 1996 года.

Коржаков напомнил, что поддерживал идею переноса выборов. «Я предложил выборы приостановить и перенести на два года. Потому что я знал, что мы развалину выбираем. Он уже сам не мог управлять», — резко высказался об участии Ельцина в выборах его бывший охранник.

Управлять могли Таня (дочь президента Татьяна Юмашева), Маня (это имя использовано Коржаковым как собирательный образ близкого к Ельцину человека — прим. «Ленты.ру»), [бывший советник Ельцина, глава его администрации и зять Валентин] Юмашев, [Анатолий] Чубайс, только не он сам. Так и случилось Александр Коржаков

Это не первый раз, когда Коржаков подобным образом говорит о своем бывшем начальнике. Он издал книгу воспоминаний «Ельцин: от рассвета до заката», в которой сообщил скандальные подробности биографии первого президента. Также он называл бывшего шефа «склонным к суициду психопатом».