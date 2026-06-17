Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:33, 17 июня 2026РоссияЭксклюзив

Начальник охраны Ельцина резко высказался о его участии в выборах 1996 года

Бывший охранник Ельцина Коржаков заявил, что в 1996 году Россия выбирала развалину
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

В 1996 году Россия выбирала в качестве президента «развалину». Так в разговоре с «Лентой.ру» о стремлении первого президента страны Бориса Ельцина избраться на второй срок высказался бывший глава его службы безопасности Александр Коржаков.

К годовщине выборов президента России 1996 года «Лента.ру» запускает спецпроект «Ельцин против всех». Он рассказывает о противоречивой предвыборной кампании основного кандидата Бориса Ельцина и главных итогах президентской гонки, которую вспоминают даже спустя 30 лет. В рамках спецпроекта «Лента.ру» собрала свидетельства участников событий и оценки той жесткой политической борьбы.

Как заявил экс-начальник охраны Ельцина, он и другие люди в окружении президента осознавали его недееспособность перед президентскими выборами 1996 года.

Коржаков напомнил, что поддерживал идею переноса выборов. «Я предложил выборы приостановить и перенести на два года. Потому что я знал, что мы развалину выбираем. Он уже сам не мог управлять», — резко высказался об участии Ельцина в выборах его бывший охранник.

Управлять могли Таня (дочь президента Татьяна Юмашева), Маня (это имя использовано Коржаковым как собирательный образ близкого к Ельцину человека — прим. «Ленты.ру»), [бывший советник Ельцина, глава его администрации и зять Валентин] Юмашев, [Анатолий] Чубайс, только не он сам. Так и случилось

Александр Коржаков

Это не первый раз, когда Коржаков подобным образом говорит о своем бывшем начальнике. Он издал книгу воспоминаний «Ельцин: от рассвета до заката», в которой сообщил скандальные подробности биографии первого президента. Также он называл бывшего шефа «склонным к суициду психопатом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на заявление Киева о превращении Крыма в остров

    Бегавшему за машиной Кадырова экс-депутату вручили клинок «Ахмата» у камуфляжного дивана

    Российские дроны-ПВО получили «хитрую» боевую часть

    Бывшего замруководителя ФТС России наказали за миллиардную аферу с марками

    Стала известна дата финала Кубка России по футболу в сезоне-2026/2027

    ЕС вышел на связь с Россией

    Судьбу застрявших в аэропорту Сочи пассажиров описали фразой «как говно в проруби»

    В ВСУ пожаловались на продвижение армии России в ключевом для фронта городе

    Пашинян захотел искоренить угрозу будущему армянских детей

    Раскрыт заработок Шурыгиной под домашним арестом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok